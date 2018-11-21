Bornova'dan Aday Adayı Koçanalı, Ziyaretleri Hızlandırdı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:07



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:07

CHP'den Bornova Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Avukat Onur Koçanalı, "Halkın içinde, halkla yönetim" sloganıyla çalışmalarını devam ettiriyor.Avukat Onur Koçanalı, CHP'den Bornova Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklamasının ardından dur durak bilmiyor. "Halkın içinde, halkla yönetim" sloganıyla aday adaylığı sürecine başlayan Koçanalı, sık sık sivil toplum kuruluşları, muhtarlarla bir araya geliyor.Koçanalı, son olarak da İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İzmir Bal-Göç) Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy ve yönetim kurulunu ziyaret etti. CHP'li Onur Koçanalı, ziyareti sırasında dernek yöneticileriyle projelerini paylaştı. Koçanalı, Bornova'da halkın içinde olmadan sorunların tam olarak belirlenemeyeceğini ve dolayısıyla gerçekçi çözümler için koltukta oturmaktan çok sokaklarda sık sık dolaşacağını belirtti. Çamdibi'nde doğup büyüdüğünü belirten Koçanalı, "Yaşadığım kentin sorunlarını hakimim ve çözüm yollarını biliyorum. Sorunların çözümünde avukatlık mesleğimin de getirdiği; 'adalet' duygusuyla, ilçemizde bölgeler arasında, liyakat üzerine kurulu bir ekiple, eşitlikçi bir yönetim gerçekleştireceğiz" dedi. - İZMİR