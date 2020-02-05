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Bornova markası Tarım Fuarı'nda

Bornova Belediyesi, eski köy yerleşimi olan 12 mahallede üretilen ve "Bornova" etiketiyle markalaştırılan ilçeye özgü tarımsal ürünleri, bu yıl 15. si düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sergileyecek.

05.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:46Bornova markası Tarım Fuarı'nda

6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Fuar'da kurulacak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi standında, Bornova Misket Üzümü ve Bornova Bamyası başta olmak üzere zeytinyağından pekmeze, erişteden tarhana ve konserve çeşitlerine pek çok ürünün satışı da yapılacak.

Bornova Belediyesi'nin her yıl düzenlediği arıcılık eğitimlerine katılan kursiyerlerin Kayadibi Mahallesi'ndeki arılıktaki kovanlardan elde ettiği bal da bu stantta sergilenecek. Stantta, Bornova markasını ön plana çıkaran anahtarlık, magnet, ajanda, not defteri, bardak altlığı gibi hatıra niteliğindeki hediyelikler de bulunacak.

Fuar İzmir'de A Holu 1111 nolu stantta yer alacak olan Bornova Tarımsal Kalkınma Kopperatifi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için açılış günü olan 6 Şubat, saat09:00'da Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan araç kaldırılacak.


Bornova, Güncel

Kaynak: Bültenler

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