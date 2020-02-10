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Bornova'nın Avrupa Birliği Projesi başarıyla tamamlandı

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları Ercan Kahya ve Ulaş Polat URBANREC Projesi'nin İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen 3. Avrupa Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

10.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:39Bornova'nın Avrupa Birliği Projesi başarıyla tamamlandı

Proje Koordinatörü

Ar-Ge Ensititüsü kuruluşu AIMPLAS'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Belediyesi'ni temsilen bulunan Kahya ve Ulaş saha ziyaretleri de yaptı. Blue Pasma Power Teknolojisi ile atıkların gazlaştırıldığı pilot alan, Atık getirme Merkezi veAtık Ayrıştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye'den sadece Bornova Belediyesi ile İYTE'nin(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) proje ortağı olduğu Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 Programı'nın desteklediği URBANREC Projesi ile hacimli atıklar geri dönüştürülüyor.

Uygulama aşamasında yer aldığı proje kapsamında bir Atık Getirme Merkezi kuran Bornova Belediyesi ev eşyası gibi büyük hacimli atıkları toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kullanılamayacak olanları ise bertaraf ediyor ya da dönüştürüyor.


Valencia, Bornova, Güncel

Kaynak: Bültenler

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