Bornova'nın nohutu Ovacık'tan İhtiyaç sahibi Bornovalılar

İki belediyenin yaptığı anlaşma gereği tarım ve kooperatifleşme alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Ovacık 'ta yetiştirilen nohutlar, Bornova 'daki ihtiyaç sahibi ailelere için hazırlanacak yardım paketlerinde yer alacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül örnek işbirliği için bir araya geldi. İduğ, Türkiye'nin doğusundan batısına,kuzeyinden güneyine birlikte büyümeye ihtiyacı olduğunu, bu nedenle de birbirlerine destek vermeleri gerektiğini ifade etti. Sarıgül de alışveriş ile başlayan işbirliğinin gönül birlikteliğiyle devam edeceğine inandığını söyledi.

Yaptıkları işbirliği ile Bornova'daki ihtiyaç sahiplerini sağlıklı gıdalarla buluştururken, Ovacık'taki üreticilere de destek olacaklarını ifade eden Başkan İduğ, "Büyüyeceksek hep birlikte büyüyeceğiz. Bu ülkenin birlikte büyümeye ihtiyacı var. Bir taraf büyürken diğer taraf küçük kalırsa eşitsizlik olur. Bu nedenle o yörede yetiştirilen ürünlerini değerlendirip, bölge insanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmalıyız. 2020 yılı için yaptığımız 15 tonluk nohut anlaşması hayırlı olsun. Bu işbirliği önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.

Başkan İduğ'a yaklaşımı nedeniyle teşekkür eden Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ovacık halkının emeğini görebilmeniz ve buradaki insanların sağlıklı ürünlere erişimini sağlamanız gerçekten çok değerli. Özellikle Ovacık'ın en güzel olduğu Mayıs ayında sizi ağırlamak isteriz. Ovacık'ı gördüğünüzde belki başka önerileriniz de olabilir. Bornova gibi İzmir'in çok önemli bir ilçesinde görev yapıyorsunuz. Bu anlamda daha geniş bir bakış açısıyla bize katkılar koyabilirsiniz. Alışveriş ile başlayan bu birlikteliğin gönül birlikteliği ile devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.