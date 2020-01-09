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Bornova'nın yolları daha konforlu hale getiriliyor

Hizmet filosuna satın alma yoluyla 105 yeni araç ve iş makinesi katan, Özkanlar Yeni Bornova Pazarı'nı açan, Dijital Sınıf ve Altın Bilezik gibi vizyon projeleri hayata geçiren Bornova Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

09.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:01Bornova'nın yolları daha konforlu hale getiriliyor

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, dokuz aylık sürede 105 bin metrekare yol çalışması yaptıklarına dikkat çekerek, "Yollarla ilgili sorunların çözülmesi vatandaşlarımızın temel talepleri arasındaydı. Göreve geldiğimiz günden beri önemli işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İlçenin dört bir yanındaki yol çalışmalarımızın yanısıra halkımızın yoğun bir şekilde kullandığı kültür merkezleri, sosyal tesisler ve tesislerimizi de yeniliyoruz" dedi.

Asfalt, beton yol ve parke taş

Yeni yollar ve bozulan yolların tadilatı için 2019 Nisan ayından bugüne 25 bin metrekare asfalt döküldü. Daha konforlu ulaşım için 20 bin metrekare beton yol yapan Bornova Belediyesi, 60 bin metrekare de parke taş döşedi. Tüm bu çalışmalarla birlikte Fen İşleri Şantiyesi'ndeki beton santrali yenilendi. Bitişiğine araç yıkama istasyonu, malzeme stok depoları ve araç park sahası yapıldı. Kazım Dirik ve Mevlana Mahallesi arasındaki ulaşamını rahatlatmak amacıyla Manda Çayı üzerine iki köprü inşa edildi. Kurudere ise yıpranan eski köprü yıkılarak yerine yenisi yapıldı.

Tadilat ve boyama çalışmaları

Tüm bu çalışmalarla birlikte Pınar Kafe, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Kandere Spor Kulübü Binası, Gökdere Cemevi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Aziz Kocaoğlu Stadı ve Naldöken Bahri Altıntabak Sahası'nda tadilat çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye Ana Hizmet Binası, Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi, Atatürk Kitaplığı, Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu, Muhammet YıldızSpor Tesisleri, Çamdibi BELGEM Binası veEğridere Düğün Salonu ise boya işleri yapıldı.


Mustafa İduğ, Bornova, Güncel

Kaynak: Bültenler

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