Bornova Stadı'nda ilk milli maç heyecanı

Kadın (A) Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hollanda ile karşı karşıya geldiği mücadelede, önemli mesajlar verildi.

Çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu futbolseverler, sporun sadece skordan ibaret olmadığını gösterdi. Ayyıldızlı ekibimizin son Dünya Kupası'nda final oynayan rakibine farklı yenildiği maçta, tribünler hiç susmadı. Doksan dakika boyunca milli oyuncularımıza destek veren Bornovalılar, güçlü rakibini alkışlamasını da bildi. Bornova Stadı'nda futbolun sadece erkeklerin egemenliğinde olmadığını gösterilirken, tribünlerde toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, maçı Eşi Ufuk İduğ ile birlikte izledi. Maç sonrasında sahaya inerek, zorlu rakiplerine karşı verdikleri mücadeleden dolayı tüm sporcuları kutladı. İzmir'de uzun yıllardır milli maç oynanmadığını hatırlatan Başkan İduğ, "Sporda ilklerin kenti olan Bornovamız'da Kadın Milli Futbol Takımımıza ev sahipliği yapmak bize büyük gurur verdi. Bornova Stadı'nda oluşturduğumuz tablo ile sporda, skordan daha önemli şeyler olduğunu gösterdik. Centilmence geçen karşılaşmada, tribünleri kadınlarımız ve çocuklarımızla güzelleştirdik. Sahada sonuna kadar mücadele kadın futbolcularımıza ve bu anlamlı akşamda onların yanında olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.