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Bornova'ya potada ilk yabancı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor, Texas Southern Üniversitesi'nden geçen yıl mezun olan Donte Jaquan Clark ile anlaştı.

20.08.2019 12:47 Bornova'ya potada ilk yabancı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor, Texas Southern Üniversitesi'nden geçen yıl mezun olan Donte Jaquan Clark ile anlaştı. NCAA'de son sezonunda 18.4 sayı, 5.1 ribaund, 2.6 asist, 1 top çalma ortalaması tutturan 25 yaşında 1.93 boyundaki guard, geçen sezon Macaristan'ın TF-Budapest takımında 19.4 sayı, 4.9 ribaund, 3 asist ortalamalarıyla oynadı. Bornova, transferde daha önce Ata Kahraman, Arda Berk Kaya, İsmet Baran Avşar, Eren Ocaktürk ve Buğra Dağ'ı almıştı. İzmir temsilcisi yeni sezona 12-14 Eylül tarihleri arasında katılacağı Final Turnuvası, 19-21 Eylül tarihlerindeki İTÜ Basket Turnuvası ve 25 Eylül'de Akhisar Belediye'yle oynayacağı özel maçlarla hazırlanacak.



basketbol, Southern, Bornova, Teksas, Spor

Kaynak: DHA

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