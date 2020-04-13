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Bornova'ya uluslararası görev

TMMOB Mimarlar Odası organizasyonunda yapılan başvuruları değerlendiren ulusal jüri, Türkiye'yi temsil etmesi için, çocuklara yönelik kültürel miras çalışmaları nedeniyle başarılı bulduğu Ziyaretçi Merkezini seçti.

13.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:08
Bornova'ya uluslararası görev

Yeşilova Höyüğü Türkiye 'yi temsil edecek

İzmir'in bilinen tarihini 8.500 yıl öncesine dayandıran kazıların sürdüğü alanın hemen yanında kent kültürüne kazandırılan Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, Brezilya 'da yapılan Mimarlık yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Alanında uzman isimlerden oluşan jürinin, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ni; Çocuklara yönelik eğitimleri, günümüz modern ve 8.500 yıl öncesini bir araya getirerek mimari anlayışın gelişmesine sağladığı katkı, duyarlılığı, yaratıcılığı ya da düşünme yeteneğini teşvik etmesi ve disiplinler arası işbirliğini ortaya koyması gibi özellikleri nedeniyle seçtiği ifade edildi.

Uluslararası UIA 2019-2020 Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri (UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards) yarışmasının sonuçları,Eylül ayında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde açıklanacak.

Kentimizin tanıtımı için çok önemli

Böylesi bir organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olmalarının büyük onur verdiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Çocukları ve gençleri tarihi çevre konusunda eğitmek için tasarladığımız Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, özgün mimarisi ile kurumların vetoplumun desteğini almış Türkiye'nin tek engelsizve benzersiz arkeolojik merkezidir. Bu yarışmanın Bornova'nın ve her yıl 25 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan Merkez'in uluslararası düzeyde tanınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Brezilya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Düşünce, uygulama ve sonuçlarıyla zorlu bir aşamayı gerektiren bu yarışma bize yeni ufuklar açacaktır.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Yeşilova Höyüğü, Brezilya, Bornova, Türkiye, Güncel
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