Ege Üniversitesi Çocuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) koordinatörlüğünde toplumla üniversite arasındaki bağı güçlendirmek ve Ege Üniversitesinin sahip olduğu bilimsel, sanatsal ve sportif imkânları toplumun en güçlü aktörleri olan çocuklarla paylaşmak üzere düzenlenen Ege Üniversitesi Yaz Okulu Projesinin"Sertifika Töreni" gerçekleştirildi. EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezinde düzenlenen törene Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Sayın Rektörümüzün önderliğinde başlatılan Ege Üniversitesi Yaz Okulu Projesini 2019 yılı eğitimleri kapsamında üniversitemizin çeşitli birimleriyle, muhtarlıklarımızın ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde gerçekleştirilen bir programı daha tamamlamış bulunuyoruz. Yaz okuluna Üniversitemizin;Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Emel Akın MYO ile Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tabiat Tarih Müzesi, Etnografya Müzesi ve Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi düzenledikleri farklı içerikteki etkinliklerle katkı sundu. Çocuklar, Ege Üniversitesinde bir yandan eğlenirken diğer yandan Drama ile Tanışma, Dijital Okuryazarlık, Lego Boost, Animasyon Film Atölyesi, Kışlık Fide Ekimi, Hayvansal Üretim, Doğa Tarihine Yolculuk, Spor, Geleneksel Tahta Kalıp Atölyesi, Keçe Aksesuar Atölyesi gibi pek çok içerikte etkinliğe katılarak uzmanlar eşliğinde uygulamalı öğrendiler. Bugün gerçekleştirilen eğitimlerden bir tanesi de bitki dünyasını tanımayla alakalıydı. Bu nedenle Ege Üniversitesi Botanik Bahçesini gezdiler ve bitki dünyasını tanıdılar. Yaz Okulu Projesinin sonunda çocuklara diplomalarını veriyoruz. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Programın son etkinliğinde çocuklar Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde film izledi, düzenlenen partiye katıldı. Çocukları Yaz Okulu'nda göstermiş oldukları başarılarından dolayı tebrik eden Prof. Dr. Ersan, çocuklara sertifikalarını takdim etti.