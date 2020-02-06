Bornovalı çocukların film tutkusu

Çocukların Film Kulübü başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğe 26 öğrenci katıldı. Katılımcılar, iki grup olarak yapılan çalışmada, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde günde iki saat olmak üzere beş gün boyunca kendi yaş gruplarına yönelik filmler izledi. Filmler üzerine değerlendirme yapıp, green screen ve stop motion gibi teknikleri öğrenerek kısa filmler çekti. Etkinliğin sonunda tüm çocuklara katılım belgesi verildi.

Bornova Belediyesi Film Ofisi, kurulduğundan bugüne verdiği teorik ve pratik eğitimlerle, katılımcıların kendi projelerini hayata geçirerek izleyici buluşmalarını sağlıyor. Sektörden ağırladığı konuklarla görüntü, ses, kurgu gibi konularda atölye çalışmaları, film çözümleme etkinlikleri düzenliyor.

Faaliyetlerini 2011 yılından beri sürdüren Film Ofisi katılımcılarından üniversitelerin ilgili bölümlerini kazananlar olduğu gibi pek çok kursiyer bu sanat dalını profesyonel olarak sürdürdü. Kısa film kariyerlerine devam eden pek çok sinema tutkunu da festivallerde ve yarışmalarda yer aldı.