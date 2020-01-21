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Bornovalı çocukların konser keyfi

Bornovalı çocuklar Bornova Belediyesi'nin yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında, kendileri gibi çocuklardan oluşan Z Kuşak Çocuk Orkestrası'nın verdiği konserde keyifli anlar yaşadı.

21.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:35Bornovalı çocukların konser keyfi

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde sahne alan 12 yaşındaki 6 çocuktan oluşan Z Kuşak Çocuk Orkestrası, Türkçe ve yabancı pop rock eserlerini başarıyla seslendirdi. Salonu dolduran çocuklar saksafon, gitar, bas gitar, klavye ve bateri gibi enstrümanları başarıyla çalan orkestraya coşkuyla eşlik etti.

Günün anısına Z Kuşak Çocuk Orkestrası'nın eğitmeni Özgür Umut Hoşafcı ve çocuklara çiçek vererek teşekkür eden Belediyesi Kültür Müdürü Yasin Barut, geleceğimiz olan çocuklara sanatı sevdirmek için bu tip etkinlikleri gerçekleştirmeye devams edeceklerini söyledi.


Mevlana Celaleddin Rumi, Bornova, Güncel

Kaynak: Bültenler

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