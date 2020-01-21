Bornovalı çocukların konser keyfi

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde sahne alan 12 yaşındaki 6 çocuktan oluşan Z Kuşak Çocuk Orkestrası, Türkçe ve yabancı pop rock eserlerini başarıyla seslendirdi. Salonu dolduran çocuklar saksafon, gitar, bas gitar, klavye ve bateri gibi enstrümanları başarıyla çalan orkestraya coşkuyla eşlik etti.

Günün anısına Z Kuşak Çocuk Orkestrası'nın eğitmeni Özgür Umut Hoşafcı ve çocuklara çiçek vererek teşekkür eden Bornova Belediyesi Kültür Müdürü Yasin Barut, geleceğimiz olan çocuklara sanatı sevdirmek için bu tip etkinlikleri gerçekleştirmeye devams edeceklerini söyledi.