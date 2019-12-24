Haberler » Ekonomi » Borsa, 113.000 puanı aştı - Ekonomi

Borsa, 113.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 artışla 113.170,84 puana yükselerek, 20 ay sonra ilk kez 113.000 seviyesinin üzerine çıktı.

24.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:10 Borsa, 113.000 puanı aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 artışla 113.170,84 puana yükselerek, 20 ay sonra ilk kez 113.000 seviyesinin üzerine çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 995,66 puan artarak 113.170,84 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,25 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,10 ile oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 113.321,78 puana kadar puanla 10 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü koruduğunu bildirdi.
ABD ve 'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:36   Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi
14:36   En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi
14:36   En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi
14:31   Büyükşehir'den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği - Ekonomi
14:31   Konya Şeker'den üreticiye 34 milyon 410 bin lira avans - Ekonomi
13:14   Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir - Ekonomi
12:53   Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor - Ekonomi
12:44   Son Dakika: Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul" yanıtı: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok - Ekonomi
12:14   Üstü açılır lüks Ferrari, icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı - Ekonomi
12:02   Son dakika: 100 bin sosyal konut projesinde başvuru rakamı 440 bine ulaştı - Ekonomi
24.12.2019 14:41:18