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Borsa 113 bini aştı

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul açılışın ardından 113 bin puanı görerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

24.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:45 Borsa 113 bini aştı
Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul açılışın ardından 113 bin puanı görerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Hareketli haftalar yaşayan Borsa İstanbul (BİST) haftayı yükselişle devam ettiriyor. Dün 112 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesine yükselen BİST, açılışın ardından 113 bin seviyesini de geçerek rekor tazeledi. BİST yılın en yüksek seviyesini 113 bin 66 puana taşıdı. Borsa İstanbul 100 endeksi şu sıralarda 112 bin 840 seviyesinden işlen görüyor.
(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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