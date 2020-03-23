Borsa başkanından ‘zeytin ve zeytinyağı tüketin’ çağrısı
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü için Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır zeytin ve zeytinyağının tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı.
23.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:23
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü için Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır zeytin ve zeytinyağının tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com