Borsa'da gong Yükselen Çelik için çaldı

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, "Yükselen Çelik, bu sene Borsa'da işlem görmeye başlayan beşinci şirket oldu. Bu sene halka arzı gerçekleşen 5 şirket ile şirketlere 231 milyon TL kaynak sağladık." dedi.

Yükselen Çelik halka arz gong töreni, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, Yükselen Çelik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, Yükselen Çelik CEO'su Barış Göktürk, Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, törendeki konuşmasında, Yükselen Çelik'in bu sene Borsa'da işlem görmeye başlayan beşinci şirket olduğunu anımsatarak, bu sene halka arzı gerçekleşen 5 şirket ile şirketlere 231 milyon TL kaynak sağlandığını dile getirdi.

Ergun, Yükselen Çelik, halka arzına gelen 2,8 kat büyüklüğündeki talep, 70 milyon TL'lik halka arz büyüklüğü ve bin 701 yatırımcıya yaptığı satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdi, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, 65 yıllık aile deneyimi ve Türkiye'nin 43 yıllık köklü vasıflı çelik tedarikçilerinden biri olan Yükselen Çelik'in, bugünlere kolay gelmediğini anlattı.

Geldikleri yerin kıymetini bileceklerini söyleyen Göktürk, vasıflı kalıp çeliğinde yüzde 14'lük payla, pazarın öncü markalarından biri olduklarını bildirdi.

Yüksel Göktürk, "Çalışanlara ve gelen nesillere yetki ve imkan vermem, başarılı olmamın temelidir. İş yerinde ciddiyet ve disiplin olmazsa olmazımız. Bizim şirketimizi çok ciddi bir şirket olarak tarif edebiliriz, başarımızın temeli bu. Ne yapıyorsak, en iyisini yapmaya çalışırız. Hisse fiyatları değişebilir ama bize güvenin, dürüst ve çalışkan insanlarız. Kendi bulunduğumuz alanda lideriz, örnek olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Borçlanarak değil, halka arz olarak büyümek istiyoruz"

Yükselen Çelik Üst Yöneticisi (CEO) Barış Göktürk de firmanın sermaye artırımından sağlayacağı kaynakla katma değerli ürün gamını genişleteceğini bildirdi.

Halka arz ile daha şeffaf, kolay, nitelikli olacaklarını dile getiren Göktürk, bu halka arzın vasıflı çelik sektöründe ilk olduğunu, diğer firmalara da örnek olacağını söyledi.

Göktürk, bankalara borçlanmanın en kolay yol olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz uzun soluklu plan yapan bir aileyiz. Günlük hisse fiyatına bakmamanızı, bizi uzun soluklu değerlendirmenizi, kalıcı ve sürdürülebilir büyüme sağlamaya çalıştığımızı anlamanızı umuyorum. Bundan sonra sermaye piyasalarıyla birlikte büyüyeceğiz. Türkiye'de çoğu şirket bankalara borçlanarak büyüme yolunu seçiyor ve sonrasında halka arzla borç kapama yoluna gidiyorlar. Biz borçlanarak değil, halka arz olarak büyümek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göktürk, bireyselde 3,5 kat, toplamda 2,77 kat talep aldıklarını, 42 kurumun kendilerine yatırım yaptığını aktardı.

Büyümeye devam edeceklerini belirten Göktürk, şu bilgileri verdi:

"Bundan sonra yatırımcının yüzünü ağartacağız, şirketimizi 1 milyar TL seviyesine taşıma hedefindeyiz. Halka arz gelirinin yüzde 30'unu makine ve ekipman yatırımında, yüzde 40'ını işletme sermayesi olarak, kalan yüzde 30'u da kısa vadeli borçların ödenmesinde kullanacağız.

Hedefimiz bu sene 2019 yılını 165 milyon TL ciro ile, 2020 yılını 205 milyon TL ciro ve üzerinde kapatmak, her iki sene de yüzde 19,5 net kar marjı hedefliyoruz. Sürdürülebilir karlılığı sağlayarak, pazarda büyümek istiyoruz."

Yükselen Çelik halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık ise son 2 yıldaki halka arzlarla ilgili bilgi verdi.

2018 yılında 9 şirketin halka arz olduğunu, toplamda 5,4 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüne ulaşıldığını belirten Ayışık, "Ama 2018'in ikinci yarısında başka halka arz olmadı. Bu yıl ise, bugüne kadar 231 milyon TL civarında bir rakam görüyoruz. Halka arzın önündeki engellerin kaldırılmasını ve halka arzın özendirilmesini önemli buluyoruz." diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre, pay başına halka arz fiyatı 5,40 TL olarak belirlenen Yükselen Çelik'in halka arz sürecine, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık etti.

Kaynak: AA