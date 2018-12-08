Borsa'da 'Hayvancılık Sektör Toplantısı' Yapıldı

Toplantı sonrasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri, Milletvekilleri aracılığı ile Ankara'da ilgili bakanlıklara aktarılacak.

Burdur Ticaret Borsası Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Köy-Koop Başkanı Yakup Yıldız, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Turan Çayır, Burdur Pancar Kooperatifi Temsilcisi İlhami Değerli, Gölhisar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kahraman Arlı, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mesut Bilgiç, Güçbirliği Temsilcisi Şevket Aksöz ve Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, "Değerli Milletvekillerimiz ve sektör temsilcilerimiz ile birlikte hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlarımız ve çözüm önerilerimizi belirlemek adına bir araya geldik. Bizlerin bu tür görevlerde olmasının tek bir amacı var, o da üreticisine sahip çıkmak, onların sorunlarına çözüm bulmaktır" dedi.

Burdur süt şehri olduğunu aktaran Borsa Başkanı Gündüzalp, "Bizlerin öncelikle kimyasal kalitemizi arttırmamız lazım. İğdeli örneğinde olduğu gibi merkezi sağım projelerine hız vermemiz gerek. Merkezi sağım tesisleri çoğaldığında, çiğ süt kalitesi yükselecek. Kalite yükseldiğinde Burdur üreticisi süt pazarlama konusunda, hiçbir sıkıntı çekmeyecek. Burdur olarak marka oluşturmalıyız. Ankara- Antalya ve Muğla gibi yol güzergahlarında otantik satış reyonları oluşturarak, kendi ürettiğimiz ürünlerimizi ön plana çıkarmalıyız. Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konusunda, toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum " şeklinde konuştu.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, sektörle ilgili olan et, süt, kaba yem, damızlık teşviki, örgüt sorunu, teşvik sistemi, koruyucu hekimlik, üniversite işbirliği ve sürdürebilirlik gibi pek çok sorun kayıt altına alınırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplantı raporu oluşturulması karara bağlandı.