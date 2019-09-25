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Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 151,12 puan azalışla 101.695,82 seviyesine geriledi.

25.09.2019 10:02Borsa, güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 151,12 puan azalışla 101.695,82 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 151,12 puan ve yüzde 0,15 değer kaybıyla 101.695,82 seviyesine düştü. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,07 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da yüzde 1,83 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 101.846,94 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile diplomatik ve ticari ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmelerin TL varlıkların pozitif ayrışmasını sağladığını belirterek, ABD'de Başkan Donad Trump'ın azledilmesine yönelik başlatılan sürecin ise risk iştahını azalttığını kaydetti.
Dün akşam ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıkladı.
ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmelerin bir süre daha gündemi meşgul edeceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek,102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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