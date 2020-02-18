Haberler » Ekonomi » Borsa, güne düşüşle başladı - Ekonomi

Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 azalarak 120.451,43 puana geriledi.

18.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:00Borsa, güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 azalarak 120.451,43 puana geriledi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 340,43 puan ve yüzde 0,28 değer kaybederek 120.451,43 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,49 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile elektrik oldu.

Dün pozitif bir seyir izleyen ve 121.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,53 yükselişle 120.791,86 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise koronavirüs salgınının üzerindeki ilk etkilerinin görülebileceği verilerin takip edileceğini ifade etti.
Bugün açıklanacak Almanya'da Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin şubat ayındaki seyrinin, piyasa fiyatlamaları ve ekonomik tahminler üzerinde belirleyici olabileceğini kaydeden analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 ve 118.200 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 11:47:36