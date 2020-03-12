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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 2,49'luk düşüşle başladı.

12.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:35
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 2,49'luk düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,49'luk düşüşle başladı. Endeks, 2.518,11 puanlık azalışla 98 bin 448 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,75, holding endeksi de 2,76 değer kaybetti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Güncel

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