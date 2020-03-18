Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 2,31'lik düşüşle başladı.
18.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:43
Borsa, güne yüzde 2,31'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,31'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.001 puanlık azalışla 84 bin 776 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,81, holding endeksi de 1,97 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,31'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.001 puanlık azalışla 84 bin 776 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,81, holding endeksi de 1,97 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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