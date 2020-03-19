Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 0,74'lük düşüşle başladı.
19.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:18
Borsa, güne yüzde 0,74'lük düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,74'lük düşüşle başladı. Endeks, 636,33 puanlık azalışla 84 bin 940 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,52, holding endeksi de 0,73 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,74'lük düşüşle başladı. Endeks, 636,33 puanlık azalışla 84 bin 940 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,52, holding endeksi de 0,73 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi