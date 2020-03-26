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Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 azalarak 88.959,88 puana geriledi.

26.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:02
Borsa, güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 azalarak 88.959,88 puana geriledi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 103,15 puan ve yüzde 0,12 değer kaybederek 88.959,88 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,44 düştü, holding endeksi yüzde 0,02 yükedi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile sigorta oldu.

Dün gün içinde 92.000 seviyesini test eden BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 89.063,03 puandan kapanış yaptı.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydeden analistler, 88.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise sonraki hedeflerin 92.500 ve 95.000 dirençleri olacağını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

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