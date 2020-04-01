Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,51 azalarak 88.285,83 puana geriledi.

01.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:02
Borsa, güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,51 azalarak 88.285,83 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.357,88 puan ve yüzde 1,51 değer kaybederek 88.285,83 puana düştü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 2,42 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 5,15 ile elektrik oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 artışla 89.643,71 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, dün açıklanan son veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ile arttığını kaydetti.
John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölen kişi sayısı 42 bin 151'e çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadelerini kullanması sonrası borsalarda satış baskısı arttı.
Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde salgının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 ve 86.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Avrupa, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa, güne düşüşle başladı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Ekonomi
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Ekonomi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Türk otomotiv devi, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Ekonomi
Türk otomotiv devi, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Ekonomi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Ekonomi
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Ekonomi
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Ekonomi
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:32: Vergi ertelemesiyle ilgili merak edilenler - Ekonomi 10:32: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma... - Ekonomi 10:30: Asya borsaları geriledi - Ekonomi 10:26: Kapalıçarşı kapandı; kuyumcularda altın kalmadı - Ekonomi 10:26: Ege Maden İhracatçıları Birliğinden "Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması" - Ekonomi 10:07: Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor - Ekonomi 09:49: Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı - Ekonomi 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:26: Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 09:13: Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek - Ekonomi 08:08: Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti - Ekonomi