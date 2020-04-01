Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 1,51'lik düşüşle başladı.
01.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:15
Borsa, güne yüzde 1,51'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 1,51'lik düşüşle başladı. Endeks, 1.357 puanlık azalışla 88 bin 285 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,96, holding endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.
(İHA)
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 1,51'lik düşüşle başladı. Endeks, 1.357 puanlık azalışla 88 bin 285 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,96, holding endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Borsa İstanbul, Güncel