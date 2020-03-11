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Borsa güne hafif ekside başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,64 azalarak 100.416,41 puana geriledi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Borsa güne hafif ekside başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,64 azalarak 100.416,41 puana geriledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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