Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,04 azalışla 105.935,82 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 47,32 puan ve yüzde 0,04 değer kaybıyla 105.935,82 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, gün içinde kar satışları ile 105.000 puanın altını gören BIST 100 endeksi, bu seviyede güçlenen alımlarla yükselişe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 105.983,14 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de 3'üncü çeyrek GSYH başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA