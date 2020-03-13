Borsa güne yatay başladı
Borsa, güne yüzde 0,02'lık hafif yükselişle başladı.
13.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:22
Borsa, güne yüzde 0,02'lık hafif yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,02'lık hafif yükselişle başladı. Endeks, 18 puanlık artışla 93 bin 657,50 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,35, holding endeksi de 0,24 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,02'lık hafif yükselişle başladı. Endeks, 18 puanlık artışla 93 bin 657,50 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,35, holding endeksi de 0,24 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ekonomi
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Ekonomi
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ekonomi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Ekonomi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ekonomi
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu