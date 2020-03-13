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Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,02'lık hafif yükselişle başladı.

13.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:22
Borsa güne yatay başladı
Borsa, güne yüzde 0,02'lık hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,02'lık hafif yükselişle başladı. Endeks, 18 puanlık artışla 93 bin 657,50 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,35, holding endeksi de 0,24 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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