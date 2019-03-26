Borsa, Güne Yükselişle Başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 değer kazancıyla 99.990,45 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, 664,53 puan ve yüzde 0,67 yükselişle 99.990,45 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile inşaat oldu.Dün, dünya borsalarındaki değer kayıpları ve banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalarak 99.325,92 puandan tamamladı.Analistler, bugün yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.Brexit gelişmeleri, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 97.200 puanın destek, 101.200'ün ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.