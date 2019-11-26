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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 artışla 105.568,14 seviyesine yükseldi.

26.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:00Borsa, güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 artışla 105.568,14 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 185,67 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 105.568,14 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile metal eşya, makina oldu.

Dün açıklanan kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksindeki yükselişe karşın pay piyasalarında etkili olan kar satışları ile gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 azalışla 105.382,47 puandan tamamladı.
Analistler, dün ABD borsalarının günü rekorlarla tamamladığını anımsatarak, artan küresel risk iştahının, BIST 100 endeksinin son bir aydır içinde bulunduğu yükseliş trendine geri dönmesini sağlayabileceğini kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 105.000'in üzerinde kaldığı sürece orta vadeli pozitif görünümün korunacağını dile getiren analistler, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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