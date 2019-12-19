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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artışla 110.853,16 seviyesine yükseldi.

19.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:00Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artışla 110.853,16 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 278,48 puan ve yüzde 0,25 değer kazancıyla 110.853,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,31 ile sigorta oldu.

Dün 110.000-111.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 110.575 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
BoE'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler, İngiltere'de geçen hafta gerçekleştirilen genel seçimin ardından azalan siyasi belirsizlik nedeniyle para politikasına ilişkin daha net mesajlar verebileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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