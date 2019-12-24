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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,59 artışla 112.839,70 seviyesine yükseldi.

24.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:04 Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,59 artışla 112.839,70 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 664,52 puan ve yüzde 0,59 değer kazancıyla 112.839,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,64 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,90 değer kazanan BIST 100 endeksi, 112.175,19 puanla 19 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü koruduğunu bildirdi.
ABD ve Avrupa'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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