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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,06 artışla 112.594,00 puandan başladı.

07.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:00 Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,06 artışla 112.594,00 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.181,30 puan ve yüzde 1,06 değer kazancıyla 112.594,00 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,06 artış kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 2,00 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün 112.500 desteğinin kırılmasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 azalışla 111.412,70 puandan tamamladı.
ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı.
Analistler, uluslararası piyasada 70 doların üzerinden 68,6'dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini bildirdi.
Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler ile jeopolitik riskler konusundaki gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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