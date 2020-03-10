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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 2,41'lik yükselişle başladı.

10.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:15
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 2,41'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,41'lik yükselişle başladı. Endeks, 2.497,03 puanlık artışla 106 bin 21 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,50, holding endeksi de 2,48 değer kazandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Güncel
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