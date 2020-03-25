Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 1,38'lik yükselişle başladı.
25.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:25
Borsa, güne yüzde 1,38'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 1,38'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.232,69 puanlık artışla 90 bin 518 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.
(İHA)
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 1,38'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.232,69 puanlık artışla 90 bin 518 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Güncel