Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 1,38'lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 1,38'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.232,69 puanlık artışla 90 bin 518 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA