Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı.
27.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:30
Borsa, güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 306,29 puanlık artışla 91 bin 833 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.
(İHA)
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 306,29 puanlık artışla 91 bin 833 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Borsa İstanbul, Güncel