Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı.
27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Borsa, güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 306,29 puanlık artışla 91 bin 833 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 306,29 puanlık artışla 91 bin 833 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi