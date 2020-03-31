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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 89.278,67 puana yükseldi.

31.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:02
Borsa, güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 89.278,67 puana yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.219,20 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 89.278,67 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile bilişim oldu.
Dün sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,07 altında 88.059,46 puandan tamamladı.
Küresel piyasalarda devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlenirken, dün ABD ve Avrupa borsalarındaki alıcılı seyir bugünün açılışında Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini ve 92.000 seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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