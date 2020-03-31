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Borsa güne yükselişle başladı

Asya borsalarındaki olumlu seyirden Borsa İstanbul'da nasibini alıyor. BİST 100 Endeksi güne yüzde 1,4 artışla 89 bin 278'den başladı.

31.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:44
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 89.278,67 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.219,20 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 89.278,67 puana çıktı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Borsa İstanbul, Dünya
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