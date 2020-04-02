Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 1,16 yükselişle başladı.
02.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:25
Borsa, güne yüzde 1,16 yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 1,16 yükselişle başladı. Endeks, 1.030,91 puanlık yükselişle 90 bin 116,05 puana çıkarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.
(İHA)
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 1,16 yükselişle başladı. Endeks, 1.030,91 puanlık yükselişle 90 bin 116,05 puana çıkarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Borsa İstanbul, Güncel