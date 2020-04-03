Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.
03.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:16
Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik yükselişle başladı. Endeks, 103,18 puanlık artışla 89 bin 614 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi de yüzde 0,27 arttı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik yükselişle başladı. Endeks, 103,18 puanlık artışla 89 bin 614 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi de yüzde 0,27 arttı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi