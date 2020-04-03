Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik yükselişle başladı. Endeks, 103,18 puanlık artışla 89 bin 614 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi de yüzde 0,27 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA