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Borsa güne yükselişle düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 2,37'lik yükselişle başladı.

20.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:28
Borsa güne yükselişle düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 2,37'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,37'lik yükselişle başladı. Endeks, 2.021 puanlık artışla 87 bin 217 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,73, holding endeksi de 2,15 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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