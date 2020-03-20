Borsa güne yükselişle düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 2,37'lik yükselişle başladı.
20.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:28
Borsa, güne yüzde 2,37'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,37'lik yükselişle başladı. Endeks, 2.021 puanlık artışla 87 bin 217 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,73, holding endeksi de 2,15 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,37'lik yükselişle başladı. Endeks, 2.021 puanlık artışla 87 bin 217 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,73, holding endeksi de 2,15 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi