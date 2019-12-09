Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 108.786,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile taş, toprak en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile bilişim oldu.

Gün içinde yükselerek 109.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 108.500-109.000 bandında dengelendi.

Analistler, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'yla hareketlenecek gündeme kadar piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini belirtti.

Yarın yurt dışında Çin'de enflasyon verisi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA