Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 2,38'lik düşüşle tamamladı.
10.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:21
Borsa, günü yüzde 2,38'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,38'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.461 puanlık azalışla 101 bin 62 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de 2,83 değer kaybetti.
(İHA)
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,38'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.461 puanlık azalışla 101 bin 62 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de 2,83 değer kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Güncel
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