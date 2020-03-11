Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 100.966,27 puandan tamamladı.
11.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:40
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 100.966,27 puandan tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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