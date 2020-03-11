Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,10'luk düşüşle tamamladı.
11.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:52
Borsa, günü yüzde 0,10'luk düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,10'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 96,24 puanlık azalışla 100 bin 966 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Holding endeksi ise 2,99 azaldı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,10'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 96,24 puanlık azalışla 100 bin 966 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Holding endeksi ise 2,99 azaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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