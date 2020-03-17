Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 1,26'lık düşüşle tamamladı.
17.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:17
Borsa, günü yüzde 1,26'lık düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,26'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 1.110 puanlık azalışla 86 bin 777 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Holding endeksi ise 2,50 azaldı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,26'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 1.110 puanlık azalışla 86 bin 777 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Holding endeksi ise 2,50 azaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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