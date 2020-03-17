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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.

17.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:18
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.110,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,88 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 6,16 ile turizm oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz indirimi sonrasında borsadaki satış baskısının azaldığını belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. Banka, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı bir dizi tedbir aldı.

Yarın yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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