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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.

18.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:40
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.201,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,59, holding endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,23 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 4,27 ile metal, eşya, makina oldu.
Güne düşüş eğilimiyle başlayan daha sonra kayıplarını telafi ederek 87.824,55 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, tekrar bu seviyeden gelen satışlarla 85.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında satıcılı seyre neden olmayı sürdürdüğünü belirterek, salgına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.
Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed İş Dünyası Görünüm Endeksi ve cari işlemler dengesi, Japonya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek, 89.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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