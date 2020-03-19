Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı.

19.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:20
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 381,22 puanlık azalışla 85 bin 195 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,25 değer kaybetti. Holding endeksi ise 1,01 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Ekonomi
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Ekonomi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Ekonomi
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Ekonomi
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Ekonomi
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Ekonomi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading